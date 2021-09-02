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جريمة تيماء تهز الكويت.. نحر شقيقته وسلم نفسه

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(تعبيرية)

جريمة تيماء تهز الكويت.. نحر شقيقته وسلم نفسه

السلطات الأمنية كانت تلقت بلاغاً سابقاً من الضحية يفيد بتعرضها للتهديد بالقتل

دبي - العربية.نت

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جريمة مروعة هزت الكويت خلال الساعات الماضية راحت ضحيتها امرأة على يد شقيقها في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء.

في التفاصيل، أفادت وسائل اعلام محلية أن السلطات الأمنية تلقت بلاغاً سابقاً من الضحية يفيد بتعرضها للتهديد بالقتل.

وأضافت أن رجال الأمن وصلوا إلى منزل الضحية وطلبوا من الجاني إثبات أن شقيقته لا تزال على قيد الحياة، فقام بدخول المنزل ونحرها ثم خرج وسلّم نفسه.

إلى ذلك نقلت صحيفة "القبس" عن مصادر أمنية مطلعة أن القتيلة كانت قد أبلغت عمليات الداخلية بأنها محتجزة منذ شهرين في مسكنها.

وأوضحت المصادر أن الجاني من مواليد 1985، وقد استخدم سكيناً لنحر شقيقته.

يشار إلى أن السلطات الرسمية لم تصدر تعليقاً حتى الآن بخصوص الجريمة.

وأثارت هذه الجريمة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تصدر هاشتاغ #جريمة_تيماء تويتر في الكويت.

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