إسرائيل: العلاقات مع الإمارات والبحرين حققت ثمارا كثيرة

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، أن العلاقات مع الإمارات والبحرين حققت ثمارا كثيرة.

وأضاف في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للاتفاق مع الإمارات والبحرين، أن تل أبيب ستواصل تطبيق اتفاقيات السلام، سعيا إلى شرق أوسط مستقر.

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كما أكد أن بلاده ترحّب بالاتفاقيات الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.

مواصلة العمل

وأشار إلى أنها اتفاقيات غير مسبوقة تشكل فصلا جديدا في تاريخ السلام في الشرق الأوسط.

كذلك شكر قيادات الدولتين، والإدارة الأميركية التي عملت لإنجاح الاتفاقيات، موكداً على أن حكومته ستواصل تطبيق هذه الاتفاقيات، سعيا إلى شرق أوسط مستقر وآمن ومزدهر، بحسب البيان.

يذكر أن الإمارات كان وقعت اتفاق تعاون مع إسرائيل العام الماضي، وتلتها البحرين، ثم السودان وأخيراً المغرب.

وقد وقعت الإمارات وإسرائيل خلال الفترة الماضية اتفاقيات تعاون اقتصادي وتجاري، عكست التزام الحكومتين بتنمية العلاقات الاقتصادية والتدفق الحر للسلع والخدمات، فضلا عن التعاون في مجالات إقامة المعارض، وتبادل الخبرات والمعارف، وزيارات الوفود، والتعاون بين الغرف التجارية، بالإضافة إلى مجال التقنيات الزراعية، وتعزيز البحث والتطوير المشترك.

كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة برئاسة وزارتي الاقتصاد في البلدين لتكليفها بتنفيذ الاتفاقية بهدف إزالة الحواجز وتحفيز التجارة الثنائية.

وناقشا أيضاً سبل مواصلة استكشاف وسائل لدعم الاستثمارات في اقتصاد البلدين، وفي البنية التحتية، والعلوم والتقنيات. كما، بحثا أهمية تعميق الحوار الاستراتيجي والتعاون بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية واغتنام الفرص.