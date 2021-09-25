الإمارات تعلن عن تشكيل وزاري جديد وتدشن منهجية العمل الحكومي

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، التشكيل الوزاري الجديد ومنهجية العمل الحكومي.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه بموقع تويتر "الأخوة والأخوات.. بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد واعتماد أخي رئيس الدولة نعلن اليوم عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات".

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وتابع "ومع التشكيل الجديد نعلن أيضاً عن منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاماً الجديدة".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "المنهجية الجديدة تأتي مع إنجاز خطتنا السابقة "رؤية الإمارات 2021" والتي حققنا خلالها طموحاتنا للعشر سنوات السابقة".

وقال أيضا "الإمارات اليوم تتصدر العالم في 100 مؤشر تنموي وتتصدر المنطقة في 470 مؤشرا حكوميا واقتصاديا وتقنيا.. وندخل الخمسين الجديدة بطموحات عالمية مختلفة".

ومضى قائلا "الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقناها اليوم.. وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة حفظه الله ضمن مبادئ الخمسين.. وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها، لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية".

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، كتب أيضا على "تويتر"، "نعلن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة دولة الإمارات، حيث تم تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية.. مكتوم سند وعضد وذخر، وسيضيف لحكومة الاتحاد الكثير، وسيطور آليات العمل لتواكب طموحاتنا الجديدة".

وأوضح "نعلن اليوم أيضاً عن تعيين عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيراً للعدل، وتعيين الدكتور عبدالرحمن العور وزيراً للموارد البشرية والتوطين، وشكرنا وتقديرنا للأخ سلطان البادي والأخ ناصر الهاملي على دورهم وجهودهم وخدمتهم خلال الفترات السابقة".

وتابع "ونعلن اليوم أيضا عن تعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة ونقل ملف الأمن الغذائي والمائي للوزارة.. وتعيين الأخ عبدالله بن مهير الكتبي وزيراً لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد.. كل التوفيق لهم في مهامهم الجديدة".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "كما نعلن عن تعيين محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية خلفاً للأخ عبيد الطاير.. شكرنا وتقديرنا للأخ عبيد على خدمته وتفانيه خلال السنوات السابقة، وتمنياتي له بسنوات جديدة يسخرها لخدمة وطنه في قطاعات جديدة".