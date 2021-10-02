حادث مروع في أبوظبي.. سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4

شهدت عاصمة دول الإمارات، اليوم السبت، حادثا مروعا أدى إلى مقتل 4 أشخاص.

#نعي | بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي القيادة العامة لشرطة أبوظبي أبناء الواجب المغفور لهم بأذن لله



مقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي

ملازم طيار ناصر محمد الراشدي

طبيب مدني شاهد فاروق غلام

ممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو pic.twitter.com/AkbpKVgNQ9 — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) October 2, 2021

وأعلنت شرطة أبوظبي في بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر أن أربعة أشخاص قتلوا، إثر سقوط طائرة إسعاف كانوا على متنها.

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ولم تذكر الشرطة طبيعة مهمة الإسعاف التي كان يقوم بها طاقم الطائرة اليوم، لكنها قالت إن المنية وافتهم "إثر تعرضهم لحادث سقوط أثناء تأدية الواجب".

كما أوضحت أن القتلى طياران وطبيب مدني وممرض.

إلى ذلك، نعت القتلى معددة أسماءهم، كالآتي: مقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي، ملازم طيار ناصر محمد الراشدي، طبيب مدني شاهد فاروق غلام، وممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو.