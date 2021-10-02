.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حادث مروع في أبوظبي.. سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4

  • الخط
مروحية تعبيرية الإمارات (فرانس برس)

حادث مروع في أبوظبي.. سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شهدت عاصمة دول الإمارات، اليوم السبت، حادثا مروعا أدى إلى مقتل 4 أشخاص.

وأعلنت شرطة أبوظبي في بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر أن أربعة أشخاص قتلوا، إثر سقوط طائرة إسعاف كانوا على متنها.

ولم تذكر الشرطة طبيعة مهمة الإسعاف التي كان يقوم بها طاقم الطائرة اليوم، لكنها قالت إن المنية وافتهم "إثر تعرضهم لحادث سقوط أثناء تأدية الواجب".

كما أوضحت أن القتلى طياران وطبيب مدني وممرض.

إلى ذلك، نعت القتلى معددة أسماءهم، كالآتي: مقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي، ملازم طيار ناصر محمد الراشدي، طبيب مدني شاهد فاروق غلام، وممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صورتها شغلت العالم.. والد طفلة مطار كابل يكشف تفاصيل مفاجئة صورتها شغلت العالم.. والد طفلة مطار كابل يكشف تفاصيل مفاجئة
مأساة من كابل.. أم أفغانية تبيع رضيعها لعلاج طفلتها مأساة من كابل.. أم أفغانية تبيع رضيعها لعلاج طفلتها
الأكثر قراءة
جدل كبير بعد فيديو.. طفل يكشف متحرشاً في مصر جدل كبير بعد فيديو.. طفل يكشف متحرشاً في مصر
لن تصدق ما تراه.. شاهد لحظة التهام تمساح لطائرة لن تصدق ما تراه.. شاهد لحظة التهام تمساح لطائرة "درون"
فيديو.. قادت سيارتها في السعودية بسرعة جنونية متناولة الطعام فيديو.. قادت سيارتها في السعودية بسرعة جنونية متناولة الطعام
ضحية الثعبان في أبها ظنت فأرا لدغها.. أمها تكشف جديدا ضحية الثعبان في أبها ظنت فأرا لدغها.. أمها تكشف جديدا
شاهد عمارة تميل وتنهار في الهند وسط صراخ وعويل السكان شاهد عمارة تميل وتنهار في الهند وسط صراخ وعويل السكان
جريمة تصدم مصر.. قتلت طفلا عمره 10 سنوات انتقاما من أبيه جريمة تصدم مصر.. قتلت طفلا عمره 10 سنوات انتقاما من أبيه
قبل أن تذهب
سبب غير متوقع يحبط محاولة النهضة اقتحام البرلمان التونسي
سبب غير متوقع يحبط محاولة النهضة اقتحام البرلمان التونسي
اكتشف المزيد