مشهد مخيف لاجتياح السيول المناطق السكنية في مسقط

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة الخليج والعالم العربي صباح اليوم الأحد، فيديوهات من مناطق سلطنة عمان المختلفة، حيث أظهر فيديو مشهدا مخيفا لاجتياح السيول المناطق السكنية في وادي بوشر بمحافظة مسقط.

وأوردت وكالة الأنباء العُمانية، الأحد، أن أمطارا شديدة الغزارة تتساقط في محافظة مسقط بسبب إعصار شاهين، فيما أفاد مركز إدارة الحالات الطارئة العماني بأن سرعة الرياح تُقدر حول مركز الإعصار بـ64 عقدة أي 116 كلم في الساعة، وأن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار غير مسبوقة، فيما يبعد مركز الإعصار 60 كلم شمال شرق محافظة مسقط.

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وتم إعادة جدولة كل الرحلات من وإلى مطار مسقط بسبب الإعصار حتى إشعار آخر. ووجه المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة بضرورة إخلاء عدة مناطق في العاصمة مسقط ومحافظة الظاهرة، حيث إن كميات الأمطار المتوقعة من شأنها أن تؤدي إلى فيضانات خاصة عند التقائها بأمواج البحر ونزول الأودية.

ومن جهته، أفاد الدفاع المدني العُماني بأنه تمت الاستجابة لعدة بلاغات لأشخاص حاصرتهم الأمطار بمركباتهم في محافظة مسقط، وأنه تم إنقاذ عشرات الأشخاص خلال العملية، فيما أعلنت السلطات اليوم الأحد وغدا الاثنين، إجازة رسمية للمصالح والمدارس.

كما أدى الإعصار إلى قطع طرق رئيسية، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية المصاحبة له، وقد أظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل السيول الجارفة التي اجتاحت الطرقات في ولاية مطرح العمانية.

وقد أصدرت هيئة الطيران المدني العُماني التحذير الرابع حول الحالة المدارية، وذكر التحذير الأخير أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تحرك إعصار شاهين نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، مشيرا إلى أن مركز إعصار شاهين يبعد عن محافظة مسقط 80 كيلومترا، وأن سرعة الرياح حول المركز تقدر بـ135 كلم بالساعة.

وفجر الأحد، أصدرت هيئة الطيران المدني في عُمان التحذير رقم 3 حول الإعصار المداري شاهين في بحر العرب، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العمانية على "تويتر".

وقالت الهيئة في بيان، إن آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة توضح تمركز الإعصار المداري شاهين حالياً على دائرة عرض 24.2 درجة شمالاً وخط طول 59.3 درجة شرقاً، ويستمر في حركته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان.

سرعة الرياح

كما أضافت أن مركز الإعصار المداري يبعد حوالي 130 كم عن محافظة مسقط، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ64 عقدة (116 كم/ساعة).

كذلك أوضحت الهيئة أنه من المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة، على أن تبدأ التأثيرات المباشرة صباح الأحد وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة (40 إلى 60 عقدة) وأمطار رعدية غزيرة جداً (200 إلى 500 ملم) تؤدي إلى فيضان أودية محافظات شمال الباطنة وجنوبها ومسقط والظاهرة والبريمي والداخلية والمناطق الساحلية من محافظة جنوب الشرقية.

وقالت إن محافظتي مسندم وشمال الشرقية قد تتأثران بأمطار متفاوتة الغزارة (30 إلى 80 ملم) ورياح متوسطة إلى نشطة (15-25 عقدة).

البحر شديد الهيجان

كما أكدت أن البحر سيكون شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم. ويقدر ارتفاع الموج 8-12 متراً، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، ويكون متوسطا إلى هائج الموج على بقية سواحل السلطنة (2-3 أمتار).

إلى ذلك أهابت الهيئة بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.