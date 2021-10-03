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شاهد.. الإعصار شاهين يتسبب بانهيار جبل على سكن عمالي بمسقط

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لحظة انهيار الجبل
إعصار شاهين

شاهد.. الإعصار شاهين يتسبب بانهيار جبل على سكن عمالي بمسقط

فريق البحث والإنقاذ توجه إلى موقع الحادث فور ورود البلاغ، حيث تمكن من انتشال جثتين من تحت الأنقاض، فيما يواصل البحث عن ناجين

العربية.نت

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أفادت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عُمان، اليوم الأحد، بأنها تلقت بلاغا حول انهيار جبل على سكن عمالي في منطقة الرسيل الصناعية بمسقط، جراء تعرض البلاد لإعصار شاهين.

وأوضحت اللجنة عبر حسابها على "تويتر" أن فريق البحث والإنقاذ توجه إلى موقع الحادث فور ورود البلاغ، حيث تمكن من انتشال جثتين من تحت الأنقاض، فيما يواصل البحث عن ناجين.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، حذرت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة من أن سرعة الرياح تُقدر حول مركز الإعصار بـ64 عقدة أي 116 كم في الساعة، وأن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار غير مسبوقة، فيما يبعد مركز الإعصار من 40 إلى60 كم شمال شرق محافظة مسقط.

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