بعد تحوله لعاصفة مدارية.. إعصار شاهين يضعف ويتحرك غرب عُمان

ارتفعت حصيلة قتلى إعصار شاهين إلى 5، اليوم الاثنين، بينما ظل صيادون إيرانيون آخرون في عداد المفقودين مع تحرك الإعصار إلى داخل عُمان، وضعف قوته، وذلك بعد تحول الإعصار شاهين إلى عاصفة مدارية عند وصوله لليابسة.

وقالت السلطات العمانية إنها عثرت على جثة رجل جرفته مياه الفيضانات من سيارته. وأضافت أن طفلا غرق، فيما لقي شخصان من آسيا حتفهما في انهيار أرضي، عندما وصل الإعصار إلى اليابسة.

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مشهد من آثار الحالة المدارية (شاهين) على ولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة.#العُمانية

تصوير سالم الشكيلي pic.twitter.com/SzPzKR5AZf — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 4, 2021

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن رجال الإنقاذ عثروا على جثة واحد من 5 صيادين فقدوا قبالة قرية باساباندر بالقرب من حدود إيران مع باكستان.

وتزامنا، أفادت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الاثنين، بأن تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير إلى تمركز المنخفض المداري في محافظة الظاهرة حاليا، ومن المتوقع أن يستمر في حركته وضعفه باتجاه الغرب وخروجه من حدود السلطنة.

تُشير تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى تمركز المنخفض المداري في محافظة الظاهرة حاليًا ومن المتوقع أن يستمر في حركته وضعفه باتجاه الغرب وخروجه من حدود السلطنة.#العمانية pic.twitter.com/bz2j7Ws2io — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 4, 2021

وأشار خبير التنبؤات الجوية بهيئة الطيران المدني سعيد بن حمد الصارمي، في تصريح للوكالة، إلى ابتعاد الحالة المدارية، إلا أن حالة عدم الاستقرار وفرص الأمطار ستستمر على محافظات شمال الباطنة والبريمي والظاهرة وأجزاء من محافظة الداخلية.

ودعا الصارمي المواطنين والمقيمين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

طيران شرطة عُمان السلطانية ينفذ عملية إنقاذ محتجزين اثنين صباح اليوم بولاية السويق في وادي البطحاء.#العُمانية pic.twitter.com/NT4bXa8YV2 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 4, 2021

وكانت سلطنة عُمان أعلنت، أمس الأحد، انخفاض تصنيف الإعصار المداري شاهين إلى عاصفة مدارية، بعد دخول عين الإعصار بين ولايتي المصنعة والسويق مصحوبة بأمطار غزيرة جدا ورياح شديدة.

جانب من جهود طيران شرطة عُمان السلطانية في عمليات الإنقاذ التي نفذها اليوم بولاية السويق.#العُمانية pic.twitter.com/s2eOygWuHb — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 4, 2021

وأظهرت بعض اللقطات طيران شرطة عُمان خلال عملية انقاذ اثنين من المحتجزين، في أحد الأودية بولاية السويق شمال السلطنة.

وكان مراسل "العربية" في عُمان أفاد، ليل الأحد، بتحول الإعصار شاهين إلى عاصفة مدارية عند وصوله لليابسة. وأضاف المراسل أن محافظتي شمال وجنوب الباطنة شهدتا رياحا قوية وأمطارا صاحبت العاصفة المدارية، ما أدى لحدوث أضرار مادية في الممتلكات، قبل أن يخف مستوى هطول الأمطار في المحافظات القريبة من مسقط.

كما أشار موفد "العربية" إلى المنطقة الشرقية من الإمارات إلى استقرار الأجواء وانخفاض ارتفاع الأمواج، وقال إن فرق الطوارئ والأزمات في حالة تأهب لأي تطورات.

وضرب الإعصار السلطنة برياح عاتية وأمطار غزيرة تسببت في جريان الوديان.