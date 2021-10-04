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بعد تحوله لعاصفة مدارية.. إعصار شاهين يضعف ويتحرك غرب عُمان

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إعصار شاهين

بعد تحوله لعاصفة مدارية.. إعصار شاهين يضعف ويتحرك غرب عُمان

حصيلة قتلى إعصار شاهين ترتفع إلى 5 مع تحركه إلى داخل عُمان.. من المتوقع أن يستمر الإعصار في حركته وضعفه باتجاه الغرب وخروجه من حدود السلطنة

العربية.نت

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ارتفعت حصيلة قتلى إعصار شاهين إلى 5، اليوم الاثنين، بينما ظل صيادون إيرانيون آخرون في عداد المفقودين مع تحرك الإعصار إلى داخل عُمان، وضعف قوته، وذلك بعد تحول الإعصار شاهين إلى عاصفة مدارية عند وصوله لليابسة.

وقالت السلطات العمانية إنها عثرت على جثة رجل جرفته مياه الفيضانات من سيارته. وأضافت أن طفلا غرق، فيما لقي شخصان من آسيا حتفهما في انهيار أرضي، عندما وصل الإعصار إلى اليابسة.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن رجال الإنقاذ عثروا على جثة واحد من 5 صيادين فقدوا قبالة قرية باساباندر بالقرب من حدود إيران مع باكستان.

وتزامنا، أفادت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الاثنين، بأن تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير إلى تمركز المنخفض المداري في محافظة الظاهرة حاليا، ومن المتوقع أن يستمر في حركته وضعفه باتجاه الغرب وخروجه من حدود السلطنة.

وأشار خبير التنبؤات الجوية بهيئة الطيران المدني سعيد بن حمد الصارمي، في تصريح للوكالة، إلى ابتعاد الحالة المدارية، إلا أن حالة عدم الاستقرار وفرص الأمطار ستستمر على محافظات شمال الباطنة والبريمي والظاهرة وأجزاء من محافظة الداخلية.

ودعا الصارمي المواطنين والمقيمين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وكانت سلطنة عُمان أعلنت، أمس الأحد، انخفاض تصنيف الإعصار المداري شاهين إلى عاصفة مدارية، بعد دخول عين الإعصار بين ولايتي المصنعة والسويق مصحوبة بأمطار غزيرة جدا ورياح شديدة.

وأظهرت بعض اللقطات طيران شرطة عُمان خلال عملية انقاذ اثنين من المحتجزين، في أحد الأودية بولاية السويق شمال السلطنة.

وكان مراسل "العربية" في عُمان أفاد، ليل الأحد، بتحول الإعصار شاهين إلى عاصفة مدارية عند وصوله لليابسة. وأضاف المراسل أن محافظتي شمال وجنوب الباطنة شهدتا رياحا قوية وأمطارا صاحبت العاصفة المدارية، ما أدى لحدوث أضرار مادية في الممتلكات، قبل أن يخف مستوى هطول الأمطار في المحافظات القريبة من مسقط.

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كما أشار موفد "العربية" إلى المنطقة الشرقية من الإمارات إلى استقرار الأجواء وانخفاض ارتفاع الأمواج، وقال إن فرق الطوارئ والأزمات في حالة تأهب لأي تطورات.

وضرب الإعصار السلطنة برياح عاتية وأمطار غزيرة تسببت في جريان الوديان.

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