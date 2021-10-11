سلطان عمان: أنشأنا صندوقاً للحالات الطارئة إثر إعصار شاهين

أكد سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق أن بلاده تسعى لتسريع وتيرة العمل، لإعادة الحياة إلى طبيعتها للمتضررين بعد إعصار شاهين.

وقال السلطان هيثم بن طارق في خطاب الاثنين: "أمرنا بإنشاء صندوق وطني للحالات الطارئة للتعامل مع ما خلفته الحالة المدارية".

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كما أوضح أن الجهات المعنية تبذل جهوداً كبيرة في تسهيل الحياة للمواطنين، مشدداً على أن "توفير سبل الحياة للمتضررين من الحالة المدارية هي أولويتنا في هذه المرحلة". ولفت: "سنولي إعادة شبكات البنى الأساسية المتضررة أيضاً ما تستحقه من عناية لازمة".

متابعة أولاً بأول

كذلك أضاف أن عمان حرصت على متابعة الحالة المدارية أولاً بأول. وقال إن "أبناء عمان سطروا ملحمة بتعاضدهم وتكاتفهم في مواجهة الإعصار".

وشكر السلطان هيثم بن طارق قادة الدول الشقيقة والصديقة على تضامنهم مع سلطنة عمان.

وفاة 12

يذكر أن 12 شخصاً قضوا في إعصار "شاهين" المداري في سلطنة عمان، وفق أرقام صادرة عن السلطات الخميس.

كما تسبب الإعصار الذي ضرب سلطنة عمان، الأحد، بفيضانات وانزلاقات أرضية.