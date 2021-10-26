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أمير الكويت يفتتح دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة

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أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت

أمير الكويت يفتتح دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة

رئيس مجلس الأمة: لا أحد ينكر حالة عدم الرضا عن الجمود الذي اعترى العمل السياسي

دبي - العربية.نت

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افتتح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة، بحضور ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

هذا وأعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن أمله في أن يكون دور الانعقاد الجديد مثمرا، وأن يختلف عن دور الانعقاد الماضي.

في حين قال رئيس الوزراء الكويتي إن الحوار الذي عُقد بين ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية بناء على توجيه أمير البلاد، جاء لمناقشة سبل تحقيق الاستقرار والتوتر السياسي، وإنهاء حدة الاحتقان الذي ساد دور الانعقاد الماضي، مضيفا أن الحوار أثمر عن التوافق على التعاون بين السلطتين تحقيقا للمصلحة العليا.

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