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الكويت: اتهامات قرداحي باطلة وتتناقض مع الواقع في اليمن

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اليمن والحوثي

الكويت: اتهامات قرداحي باطلة وتتناقض مع الواقع في اليمن

وزارة الخارجية الكويتية تستدعي القائم بالأعمال اللبناني للاحتجاج على تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي حول اليمن

العربية.نت

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قالت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الأربعاء إنها استدعت القائم بالأعمال اللبناني للاحتجاج على تصريحات لوزير الإعلام جورج قرداحي بخصوص الحرب في اليمن.

وكانت تصريحات أدلى بها قرداحي في برنامج قبل تسلمه حقيبة الإعلام في الحكومة اللبنانية قد ظهرت إلى السطح أمس الثلاثاء وفيها يقول إن ميليشيا الحوثيين التي قادت انقلابا باليمن والتي تدعمها إيران "تدافع عن نفسها".

وقالت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الأربعاء إنها استدعت القائم بالأعمال اللبناني هادي هشام وسلمته مذكرة احتجاج تتضمن رفض الكويت التام لتصريحات قرداحي بشأن اليمن.

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وعبّرت الوزارة في بيان عن استنكارها الشديد لتصريحات قرداحي، مشيرةً إلى أنه وجه "اتهامات باطلة" بحق السعودية والإمارات "تتناقض مع الدور الكبير الذي تقومان به في دعم اليمن وشعبه".

كما اعتبرت الكويت تصريحات قرداحي "خروجاً عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية وتغافلاً عن الدور المحوري الهام للملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والتحالف العربي" لدعم الشرعية في اليمن.

وأكدت الخارجية الكويتية أن تصريحات الوزير اللبناني "تتنافى مع الواقع ولا تمت للحقيقة بصلة وتتعارض مع أبسط قواعد التعامل بين الدول"، ولم تعكس الواقع الحقيقي للأوضاع الحالية في اليمن.

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