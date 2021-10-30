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خلال 48 ساعة..البحرين تطلب من سفير لبنان مغادرة أراضيها

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وزارة الخارجية البحرينية البحرين
وزارة الخارجية البحرينية - أرشيفية

خلال 48 ساعة..البحرين تطلب من سفير لبنان مغادرة أراضيها

القرار جاء على خلفية سلسلة تصريحات مسيئة صدرت عن مسؤولين لبنانيين

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، الجمعة، أن السلطات طلبت من السفير اللبناني مغادرة أراضي المملكة خلال 48 ساعة.

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وأوضحت الوزارة في بيان نقلته عنها وكالة الأنباء الرسمية في البلاد، أن قرار طلب مغادرة سفير لبنان لا يمس اللبنانيين المقيمين في البحرين.

كما شددت على أن القرار جاء على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين.

جاء ذلك بعدما أعلنت السعودية، الجمعة، استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

ولأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها فقد تقرر أيضاً وقف كافة الواردات اللبنانية للبلاد.

ضجة كبيرة

يشار إلى أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وهو إعلامي تلفزيوني سابق، كانت أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجمه بقوة العديد من المغردين.

فيما أعربت الحكومة اللبنانية عن رفضها لكلامه، مؤكدة أنه "لا يعبّر عن موقفها الرسمي إطلاقا، خصوصا في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب".

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