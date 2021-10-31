.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الإمارات تدعو جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان للعودة في أقرب وقت

  • الخط
لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات

الإمارات تدعو جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان للعودة في أقرب وقت

أكد خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي على جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان للعودة إلى دولة الإمارات

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم الأحد، المواطنين المتواجدين في لبنان بضرورة العودة إلى أرض الوطن.

وقالت الوزارة في بيان "نظرًا للأحداث الراهنة وبناءً على قرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان والذي جاء تزامناً مع قرار سحب دولة الإمارات دبلوماسييها من لبنان، تدعو وزارة الخارجية والتعاون الدولي جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان بضرورة العودة إلى دولة الإمارات في أقرب وقت".

كما أشار خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أنه تجسيداً لحرص دولة الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان.

كما أكد على جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان وذلك للعودة إلى دولة الإمارات.

كما تهيب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالمواطنين المتواجدين في جمهورية لبنان ضرورة التواصل مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الرقم 0097180044444.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد لحظات رعب من مسلح أشعل النار في عربة مترو بطوكيو شاهد لحظات رعب من مسلح أشعل النار في عربة مترو بطوكيو
والد ياسمين صبري للعربية.نت: طُلقت وتزوجت دون علمي.. وتنكرت لي ولشقيقها والد ياسمين صبري للعربية.نت: طُلقت وتزوجت دون علمي.. وتنكرت لي ولشقيقها
الأكثر قراءة
خطأ قاتل أم مقصود من فيسبوك.. هذا ما تعنيه كلمة خطأ قاتل أم مقصود من فيسبوك.. هذا ما تعنيه كلمة "ميتا"
فيديو.. امرأة تقطع حبلاً تعلق به عاملا طلاء بارتفاع شاهق فيديو.. امرأة تقطع حبلاً تعلق به عاملا طلاء بارتفاع شاهق
كشف ملابسات العثور على مسؤول مصري سابق وزوجته مقتولين كشف ملابسات العثور على مسؤول مصري سابق وزوجته مقتولين
اكتشاف جمجمة يفجر مفاجأة عن نوع من البشر عاش بإفريقيا اكتشاف جمجمة يفجر مفاجأة عن نوع من البشر عاش بإفريقيا
خبر محبط.. الأجسام المضادة تتلاشى بعد 3 أشهر فقط! خبر محبط.. الأجسام المضادة تتلاشى بعد 3 أشهر فقط!
قطر: تصريحات قرداحي موقف غير مسؤول تجاه القضايا العربية قطر: تصريحات قرداحي موقف غير مسؤول تجاه القضايا العربية
قبل أن تذهب
دراسة محبطة: المتعافون من كورونا يعانون من ضعف الإدراك
دراسة محبطة: المتعافون من كورونا يعانون من ضعف الإدراك
اكتشف المزيد