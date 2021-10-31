الإمارات تدعو جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان للعودة في أقرب وقت

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم الأحد، المواطنين المتواجدين في لبنان بضرورة العودة إلى أرض الوطن.

وقالت الوزارة في بيان "نظرًا للأحداث الراهنة وبناءً على قرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان والذي جاء تزامناً مع قرار سحب دولة الإمارات دبلوماسييها من لبنان، تدعو وزارة الخارجية والتعاون الدولي جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان بضرورة العودة إلى دولة الإمارات في أقرب وقت".

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كما أشار خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أنه تجسيداً لحرص دولة الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان.

كما أكد على جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان وذلك للعودة إلى دولة الإمارات.

كما تهيب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالمواطنين المتواجدين في جمهورية لبنان ضرورة التواصل مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الرقم 0097180044444.