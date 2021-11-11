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اتصال بين وزير خارجية الإمارات وعبد اللهيان.. لبحث التعاون

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وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان(أرشيفية- فرانس برس)
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان(أرشيفية- فرانس برس)

اتصال بين وزير خارجية الإمارات وعبد اللهيان.. لبحث التعاون

دبي- العربية.نت

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تلقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا اليوم الخميس من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، من أجل بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وتطرق الاتصال بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية إلى بحث مجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما لفت عبدالله بن زايد خلال الاتصال إلى تطلع الإمارات للعمل المشترك مع إيران في مجال حماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي.

زيارة دمشق

تأتي هذه المكالمة بعد يومين من زيارة الشيخ عبد الله لدمشق، ولقائه رئيس النظام السوري بشار الأسد.

فقد وصل يوم الثلاثاء الماضي، وفد إماراتي رفيع المستوى بقيادة وزير الخارجية و إلى سوريا، في أول زيارة من نوعها منذ بدء الحرب قبل أكثر من 10 سنوات.

وجاءت تلك الزيارة بعد اتصال هاتفي بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، و الأسد في العشرين من شهر أكتوبر الماضي.

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