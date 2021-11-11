مناورات أميركية إسرائيلية إماراتية بحرينية..بالبحر الأحمر

يشهد البحر الأحمر مناورات مشتركة بين قوات بحرية من الولايات المتحدة، وإسرائيل، والإمارات، والبحرين في قلب الطريق الملاحي الحيوي الذي يؤدي لقناة السويس.

عبرت السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس إسيكس" (LHD 2) خليج عمان في 9 نوفمبر. تنتشر "يو إس إس إسيكس" والوحدة الإستكشافية الـ11 لقوات المارينز في منطقة عمليات الاسطول الخامس دعماً للعمليات البحرية من اجل ضمان الاستقرار والأمن البحري في المنطقة الوسطى@USSEssex_LHD2 @US5thFleet pic.twitter.com/fJObT0sYTy — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) November 10, 2021

وقال الأسطول الأميركي الخامس اليوم الخميس إن المناورات البحرية متعددة الأطراف التي تستمر خمسة أيام مع إسرائيل والإمارات والبحرين بدأت أمس الأربعاء، وتشمل تدريبات في البحر تركز على تكتيكات البحث عن ومصادرة سفينة الشحن "يو إس إس بورتلاند، بحسب ما أفادت وكالة أسوشييتد برس.

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إلا أنه لم يحدد بالتفصيل، مكان إجراء المناورات في البحر الأحمر.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي إن الهدف من المناورات البحرية المشتركة مواجهة التموضع الإيراني.

طريق مهم لشحن النفط

يأتي ذلك بعد أكثر من عام على الاتفاقات التي عقدت بين الإمارات والبحرين من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، بهدف تعزيز العلاقات المتبادلة.

يذكر أن البحر الأحمر، الذي يربط البحر المتوسط بقناة السويس بالمحيط الهندي عن طريق خليج عدن، يعد أحد طرق شحن النفط الرئيسية في العالم.

وكانت إيران والميليشيات الحوثية المدعومة من قبلها استهدفت أكثر من مرة شحنات نفط في المنطقة، على مدى السنوات الماضية.