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مناورات أميركية إسرائيلية إماراتية بحرينية..بالبحر الأحمر

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سفينة حربية أميركية
سفينة حربية أميركية

مناورات أميركية إسرائيلية إماراتية بحرينية..بالبحر الأحمر

دبي- العربية.نت

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يشهد البحر الأحمر مناورات مشتركة بين قوات بحرية من الولايات المتحدة، وإسرائيل، والإمارات، والبحرين في قلب الطريق الملاحي الحيوي الذي يؤدي لقناة السويس.

وقال الأسطول الأميركي الخامس اليوم الخميس إن المناورات البحرية متعددة الأطراف التي تستمر خمسة أيام مع إسرائيل والإمارات والبحرين بدأت أمس الأربعاء، وتشمل تدريبات في البحر تركز على تكتيكات البحث عن ومصادرة سفينة الشحن "يو إس إس بورتلاند، بحسب ما أفادت وكالة أسوشييتد برس.

إلا أنه لم يحدد بالتفصيل، مكان إجراء المناورات في البحر الأحمر.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي إن الهدف من المناورات البحرية المشتركة مواجهة التموضع الإيراني.

طريق مهم لشحن النفط

يأتي ذلك بعد أكثر من عام على الاتفاقات التي عقدت بين الإمارات والبحرين من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، بهدف تعزيز العلاقات المتبادلة.

يذكر أن البحر الأحمر، الذي يربط البحر المتوسط بقناة السويس بالمحيط الهندي عن طريق خليج عدن، يعد أحد طرق شحن النفط الرئيسية في العالم.

وكانت إيران والميليشيات الحوثية المدعومة من قبلها استهدفت أكثر من مرة شحنات نفط في المنطقة، على مدى السنوات الماضية.

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