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الكويت.. إطلاق سراح 20 متهما بالتستر على "خلية العبدلي"

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الكويت.. إطلاق سراح 20 متهما بالتستر على "خلية العبدلي"

لم يبقَ سوى مدان واحد في القضية ولا يزال داخل السجن المركزي حيث ينفذ حكما بالسجن المؤبد

دبي - قناة العربية

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أفرجت وزارة الداخلية الكويتية عن 20 من المحكومين في قضية التستر على "خلية العبدلي" والمشمولين بالعفو.

وأوضحت صحيفة "القبس" أنه ووفقا لمصدر أمني فإنه لم يبق سوى مدان واحد في القضية ولا يزال داخل السجن المركزي، حيث ينفذ حكما بالسجن المؤبد.

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هذا وكانت، الجريدة الرسمية "كويت اليوم" قد نشرت مرسومين أميريين يقضيان بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص.

وضم المرسومان 35 اسما، شمل أحدهما العفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المحكوم لـ11 اسما.

فيما شمل المرسوم الآخر للعفو "تخفيض مدة العقوبة" المحكوم بها على 24 اسما.

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