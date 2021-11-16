أمير الكويت يفوض ولي العهد باختصاصات منها تعيين رئيس الوزراء

أفاد أمر أميري نشر، اليوم الثلاثاء، بأن أمير الكويت استعان بولي العهد في ممارسة بعض اختصاصاته الدستورية بصفة مؤقتة، منها تعيين رئيس الحكومة والوزراء وإصدار القوانين، وفق رويترز.

ومنح الأمر الأميري الذي نُشر اليوم في الجريدة الرسمية ولي العهد سلطة التصديق على المراسيم الأميرية وإصدارها واقتراح القوانين والتصديق عليها، وإبرام المعاهدات الدولية وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والدبلوماسيين. كما منحه أيضاً اختصاصات الأمير الدستورية "في شؤون مجلس الأمة".

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وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قد طلب أمس الاثنين من أخيه غير الشقيق وخليفته الشيخ مشعل الأحمد الصباح تولي بعض المهام الدستورية.

قبول استقالة الحكومة

يذكر أن الشيخ نواف كان قبل يوم الأحد استقالة الحكومة، لكنه لم يكلف رئيساً للوزراء بتشكيل ثالث حكومة للكويت العضو في أوبك خلال هذا العام، وسط خلافات بين الحكومة والبرلمان المنتخب.

وتولى الشيخ نواف الحكم في الكويت بعد وفاة شقيقه في سبتمبر 2020.

كذلك عمل الشيخ نواف على حل الخلافات عن طريق العفو عن المعارضين، تنفيذاً لطلب مشرعين من المعارضة.