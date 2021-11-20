ولي عهد البحرين يؤكد دعم بلاده للجهود الأميركية لحفظ الاستقرار الإقليمي

التقى ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، وأكد دعم بلاده للجهود والمساعي الأميركية لحفظ الاستقرار الإقليمي والدولي.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الأمير سلمان اليوم السبت، تأكيده أن "التعاون الأمني الدولي يشهد أهمية متنامية لمواجهة كافة التحديات، الأمر الذي يتطلب معه توحيد الجهود بما يسهم في تعزيز مسار التنمية التي تحقق آمال وتطلعات الشعوب"، مؤكداً دعم البحرين لهذه الجهود والمساعي لحفظ الاستقرار الإقليمي والدولي.

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وقالت الوكالة أيضا إن اللقاء استعرض المحاور التي تطرق إليها المنتدى وأهميتها في تقريب وجهات النظر حول المستجدات في المنطقة، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار إقليمياً وعالمياً.

واستعرض اللقاء كذلك مسار العلاقات الثنائية بين البحرين والولايات المتحدة وسبل تعزيزها، خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.