البحرين: القبض على خلية بحوزتها أسلحة ومتفجرات إيرانية

أعلنت البحرين، اليوم الاثنين، القبض على عناصر خلية بحوزتهم أسلحة إيرانية. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان مقتضب، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، أنها اعتقلت عناصر "إرهابية"، شرعوا في التخطيط والإعداد لعمليات تستهدف الأمن والسلم الأهلي في البلاد.

كما أشار قسم المباحث والأدلة الجنائية في الوزارة إلى أنه في إطار الجهود الأمنية لحفظ الأمن وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، ألقي القبض على عناصر إرهابيين سعوا إلى الإعداد لعمليات تهدد السلم.

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إلى ذلك، أكدت أن القوى الأمنية ضبطت أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران، في حوزة هؤلاء العناصر المرتبطين أيضاً بمجموعات إرهابية موجودين على الأراضي الإيرانية.

يذكر أن الإعلان عن تلك الخلية أتى بعد اختتام مؤتمر حوار المنامة، الذي يعد من أهم القمم الدبلوماسية والأمنية العالمية، إذ يساهم بشكل كبير في ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويجرى على هامش المنتدى الكثير من الجلسات الحوارية التي تسعى لتعزيز السلام.

وقد تطرق أكثر من مسؤول خلاله إلى التهديدات التي تمثلها طهران وسياستها في المنطقة.

ولطالما انتقدت المنامة السياسة الإيرانية في المنطقة، وسعيها إلى التمدد والتسلل نحو عدد من الدول العربية، وتقويض الأمن والسلام فيها.