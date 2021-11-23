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الكويت.. تكليف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

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صباح الخالد الصباح
الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح

الكويت.. تكليف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قَبِل استقالة الحكومة في 14 نوفمبر

دبي - العربية.نت

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صدر أمر أميري، الثلاثاء، بتكليف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء الكويتي، نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وفي 14 نوفمبر، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، قَبِل استقالة الحكومة، وأمرَ الوزراء بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وقدم رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح استقالة حكومته في 8 نوفمبر.

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