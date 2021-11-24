البحرين تدين اختطاف الحوثيين موظفين إضافيين من سفارة أميركا بصنعاء

أدانت البحرين اليوم الثلاثاء بشدة اختطاف الحوثيين ثلاثة موظفين إضافيين من مبنى سفارة الولايات المتحدة في صنعاء.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان إن المملكة تدين بشدة وتستنكر "ما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من اختطاف ثلاثة موظفين إضافيين من طاقم سفارة الولايات المتحدة الأميركية ووكالة التنمية الدولية في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد أن قامت قبل أيام باقتحام مبنى السفارة، واحتجاز عدد من الموظفين المحليين العاملين فيها، ونهب وتخريب ممتلكات السفارة".

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وأكدت الوزارة أن "ما قامت به هذه المليشيات الإرهابية انتهاك صريح لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وللأعراف والمواثيق الدولية، واعتداء على أمن وسلامة مبنى السفارة وطاقمها".

ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة "هذا العمل الإرهابي الجبان، ومطالبة جماعة الحوثي الإرهابية إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمحتجزين".

وكشفت مصادر إعلامية يمنية، مساء الاثنين، عن أن ميليشيا الحوثي في صنعاء اختطفت ثلاثة موظفين إضافيين من طاقم السفارة الأميركية ووكالة التنمية الدولية.

وأكد الصحافي اليمني، فارس الحميري، أن الحوثيين اعتقلوا، الاثنين، المستشار السياسي السابق في السفارة عبدالقادر السقاف، وموظف المشتريات محمد شماخ، إضافة إلى موظف وكالة التنمية الأميركية عبدالحميد العجمي.

كما أوضح، في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر" أن ميليشيا الحوثي لا تزال تعتقل منذ أسابيع كلاً من، جميل إسماعيل موظف بالملحق التجاري الاقتصادي، وهشام الوزير موظف في الوكالة الأميركية، وشائف الهمدني موظف بالوكالة الأميركية، وبسام مردحي موظف في قسم التحقيقات، ومحمد خراشي موظف في قسم التحقيقات بالسفارة.