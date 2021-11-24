.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نائب وزير خارجية إيران يجري محادثات في الإمارات

  • الخط
التقى علي باقري كني، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، اليوم الأربعاء خلال زيارة يجريها إلى الإمارات، بالدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، وذلك بحضور وزير الدولة خليفة شاهين المرر.
من لقاء باقري كني بقرقاش والمرر

نائب وزير خارجية إيران يجري محادثات في الإمارات

علي باقري كني بحث مع الدكتور أنور محمد قرقاش تعزيز العلاقات بين البلدين "على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل"

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

التقى علي باقري كني، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، اليوم الأربعاء، خلال زيارة يجريها إلى الإمارات، الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، وذلك بحضور وزير الدولة خليفة شاهين المرر.

مدير الوكالة الذرية: مفاوضاتي في إيران لم تتمخض عن نتيجة إيران نووي إيران مدير الوكالة الذرية: مفاوضاتي في إيران لم تتمخض عن نتيجة

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تناول اللقاء بحث العلاقات بين الإمارات وإيران، و"تأكيد الجانبين على أهمية تعزيزها على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل في إطار المصالح المشتركة، والعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجاربة بين البلدين الجارين".

كما تناول اللقاء "بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، بحسب "وام".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو كليب إباحي وألفاظ بذيئة.. بلاغ ضد محمد رمضان فيديو كليب إباحي وألفاظ بذيئة.. بلاغ ضد محمد رمضان
تناول الدهون والحمّص.. نصائح خبير تغذية لإنقاص الوزن تناول الدهون والحمّص.. نصائح خبير تغذية لإنقاص الوزن
الأكثر قراءة
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
ولادات عجيبة في مصر لأطفال بلا بطن ولا جلد وبشعر أبيض ولادات عجيبة في مصر لأطفال بلا بطن ولا جلد وبشعر أبيض
ميسي: أريد العودة ومساعدة برشلونة على النهوض ميسي: أريد العودة ومساعدة برشلونة على النهوض
دولة خليجية تدرس منح إقامة 15 عاماً لهذه الفئة من الوافدين دولة خليجية تدرس منح إقامة 15 عاماً لهذه الفئة من الوافدين
سقوط السائق المتحرش بيد الأمن.. ابنتاه لم تسلما من أذاه سقوط السائق المتحرش بيد الأمن.. ابنتاه لم تسلما من أذاه
ملابس محمد رمضان تورطه.. إيقاف تصاريح الغناء وفتح تحقيق ملابس محمد رمضان تورطه.. إيقاف تصاريح الغناء وفتح تحقيق
قبل أن تذهب
أسعار النفط تواصل الارتفاع رغم قرار بايدن
أسعار النفط تواصل الارتفاع رغم قرار بايدن
اكتشف المزيد