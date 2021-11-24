نائب وزير خارجية إيران يجري محادثات في الإمارات

التقى علي باقري كني، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، اليوم الأربعاء، خلال زيارة يجريها إلى الإمارات، الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، وذلك بحضور وزير الدولة خليفة شاهين المرر.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تناول اللقاء بحث العلاقات بين الإمارات وإيران، و"تأكيد الجانبين على أهمية تعزيزها على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل في إطار المصالح المشتركة، والعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجاربة بين البلدين الجارين".

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كما تناول اللقاء "بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، بحسب "وام".