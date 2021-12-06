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 وفد إماراتي برئاسة طحنون بن زايد يلتقي رئيسي..في طهران

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رئيسي مستقبلا الوفد الإماراتي في طهران

وفد إماراتي برئاسة طحنون بن زايد يلتقي رئيسي..في طهران

دبي - العربية.نت

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زار وفد إماراتي برئاسة مستشار الأمن القومي، الشيخ طحنون بن زايد، اليوم الاثنين العاصمة الإيرانية طهران، حيث التقى بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

كما التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، الذي شدد على أن الأمن والاستقرار المستديمين لن يتوفرا إلا عبر التعاون في المنطقة.

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كما أضاف أن زيارة الوفد الإماراتي لبلاده "صفحة جديدة" في العلاقات الثنائية، وتمهد لتعزيزها وتنميتها.

تنمية العلاقات مع دول الجوار

إلى ذلك، اعتبر أن "العلاقات مع الجوار وتبادل الطاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمار أولوية في سياسة بلاده الخارجية". وتابع "يجب أن يحل الحوار والتفاهم محل المقاربات العسكرية لإزالة الخلافات"، وفق تعبيره.

من جهته، شدد المسؤول الإماراتي على أن تنمية العلاقات مع دول الجوار أولوية للإمارات، واصفا إيران بأنها تتمتع بأهمية جيوسياسية وتعد الممر الرابط بين شرق العالم وغربه".

الشيخ طحنون وعلي شمخاني في طهران (فرانس برس)
الشيخ طحنون وعلي شمخاني في طهران (فرانس برس)

بدوره، أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أن زيارة الشيخ طحنون لطهران تأتي "استمرارا لجهود الإمارات الهادفة إلى تعزيز جسور التواصل والتعاون في المنطقة، بما يخدم المصلحة الوطنية".

كما أضاف عبر حسابه على تويتر أن الإمارات تسعى إلى "تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي عبر تطوير علاقات إيجابية من خلال الحوار والبناء على المشترك وإدارة الرؤى المتباينة.

زيارة سابقة واتصال

يذكر أن تلك الزيارة أتت بعد زيارة سابقة لنائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، إلى الإمارات في 24 نوفمبر الماضي (2021).

وسبق أن تلقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا مطلع الشهر الماضي (نوفمبر 2021) من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، من أجل بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

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