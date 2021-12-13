.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعد استقباله بينيت.. محمد بن زايد: نأمل أن يعم الاستقرار الشرق الأوسط

  • الخط
محمد بن زايد وبينيت
محمد بن زايد وبينيت

بعد استقباله بينيت.. محمد بن زايد: نأمل أن يعم الاستقرار الشرق الأوسط

أكد ولي عهد أبوظبي أن نهج الإمارات في علاقاتها الخارجية يرتكز على الاحترام المتبادل وإرساء قيم التعايش والسلام

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد أن نهج الإمارات في علاقاتها الخارجية يرتكز على الاحترام المتبادل، وإرساء قيم التعايش والسلام.

وخلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن أمله أن يعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

لحظات مروّعة..امرأة وأطفالها أمام الموت دهسا تحت عجلات القطار الأخيرة لحظات مروّعة..امرأة وأطفالها أمام الموت دهسا تحت عجلات القطار

من جانبه، أعرب رئيس وزراء إسرائيل عن سعادته بزيارته الأولى إلى الإمارات كما أشاد بمستوى التعاون بين البلدين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
  مصور سعودي سافر إلى 25 دولة لهذا السبب   مصور سعودي سافر إلى 25 دولة لهذا السبب
ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. وزير المالية يتحدث ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. وزير المالية يتحدث
الأكثر قراءة
والد حسام حبيب يكشف المستور.. هذه أسباب طلاق شيرين والد حسام حبيب يكشف المستور.. هذه أسباب طلاق شيرين
فيديو مروع بكاميرا الجيران.. مصري يقتل زوجته وينهي حياته أمام الجميع فيديو مروع بكاميرا الجيران.. مصري يقتل زوجته وينهي حياته أمام الجميع
بعد هذه الصورة مع شيرين.. زوجة دندش تغرد وتطلب الطلاق بعد هذه الصورة مع شيرين.. زوجة دندش تغرد وتطلب الطلاق
دولة خليجية تهدد بحظر الحسابات البنكية لهذه الفئة من الوافدين دولة خليجية تهدد بحظر الحسابات البنكية لهذه الفئة من الوافدين
عالم أزهري يفتي في واقعة حلق شيرين عبد الوهاب لشعرها عالم أزهري يفتي في واقعة حلق شيرين عبد الوهاب لشعرها
وزير المالية السعودي: إعادة النظر في بعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص وزير المالية السعودي: إعادة النظر في بعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص
قبل أن تذهب
تصاعد التحذيرات الغربية لروسيا من الهجوم على أوكرانيا
تصاعد التحذيرات الغربية لروسيا من الهجوم على أوكرانيا
اكتشف المزيد