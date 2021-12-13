بعد استقباله بينيت.. محمد بن زايد: نأمل أن يعم الاستقرار الشرق الأوسط

أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد أن نهج الإمارات في علاقاتها الخارجية يرتكز على الاحترام المتبادل، وإرساء قيم التعايش والسلام.

وخلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن أمله أن يعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

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من جانبه، أعرب رئيس وزراء إسرائيل عن سعادته بزيارته الأولى إلى الإمارات كما أشاد بمستوى التعاون بين البلدين.