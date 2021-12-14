بيان القمة الخليجية: أمن دول المجلس كل لا يتجزأ

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن القمة الخليجية الـ42 التي عقدت اليوم الثلاثاء في قصر الدرعية شمال الرياض برئاسة المملكة العربية السعودية، بحثت عدداً من القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه، شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، على أن القمة أكدت على أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ.

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وأضاف أن القمة أكدت أن استمرار سلوك الحوثي العدائي يمثل تهديداً للاستقرار الدولي.

كما شدد البيان على رفض استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث.

التعامل بجدية مع ملف إيران

وأكد على أهمية تعامل المجتمع الدولي بجدية مع ملف إيران النووي، مشيراً إلى أهمية مشاركة دول مجلس التعاون في أي مفاوضات دولية مع إيران.

إلى ذلك، أشادت القمة بالجولة الخليجية التي قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤكدة دعم طلب السعودية استضافة معرض إكسبو 2030.

وشدد البيان على أهمية الحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون الخليجي، وأهمية توحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا.

حل سياسي لأزمة اليمن

في موازاة ذلك، دعم بيان القمة الخليجية جهود الموفد الأممي للتوصل لحل سياسي لأزمة اليمن.

كما أكد على أهمية وسيادة وحدة الأراضي العراقية وإدانة محاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي، ومطالبة لبنان بمنع حزب الله من ممارسة نشاطاته الإرهابية، والحرص على مصالح الشعب الليبي واستقراره، ودعم حقوق مصر والسودان في مياه النيل.

دولياً، شدد البيان على دعم الحل التوافقي في أفغانستان.

وكانت القمة الخليجية الـ42، انطلقت اليوم الثلاثاء، في قصر الدرعية شمال الرياض برئاسة المملكة العربية السعودية، وبحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست أو من يمثلهم، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات، والتركيز على المستقبل.

يشار إلى أن الوفود المشاركة بالقمة الخليجية الـ42، كانت وصلت مساء الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، وكان باستقبالهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.