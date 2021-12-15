الإمارات تعلق دخول القادمين من الكونغو بدءاً من الجمعة

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات عن تعليق دخول المسافرين القادمين من الكونغو على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتباراً من يوم الجمعة 17 ديسمبر الساعة 08:00 صباحاً.

ويشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في الكونغو خلال فترة 14 يوماً قبل القدوم إلى الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من الإمارات إلى هذه الدول، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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نقل الفئات المستثناة

كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من الكونغو إلى الإمارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي تشمل رعايا الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المساعدة الذين على كفالتهم، كذلك البعثات الدبلوماسية المعتمدة بين الإمارات والكونغو والوفود الرسمية وأصحاب الإقامة الذهبية.

وسيتم إلزام الفئات المستثناة بالإجراءات الوقائية التي تشمل فحصا مخبريا مسبقا PCR خلال 48 ساعة وفحص سريع "Rapid-PCR" في حرم المطار خلال 6 ساعات من موعد المغادرة كلما أمكن بالإضافة إلى فحص مخبري PCR في المطار عند القدوم.

حجر 10 أيام

كذلك يتطلب على مواطني الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المساعدة والذين على كفالتهم، والبعثات الدبلوماسية وأصحاب الإقامات الذهبية الالتزام بحجر مدته 10 أيام وإجراء فحص في اليوم التاسع من دخول الدولة.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه يشترط على المسافرين القادمين من الكونغو عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوماً لكي يسمح لهم بدخول الإمارات.

كما يمنع سفر مواطني الإمارات إلى الكونغو، ويستثنى من ذلك الوفود الرسمية للدولة وحالات العلاج الطارئة والبعثات الدراسية.

تشديد قيود السفر على هذه الدول

وبالإضافة إلى ذلك أعلنت الهيئتان متطلبات جديدة للقدوم إلى الدولة من نيجيريا وكينيا ورواندا وإثيوبيا عبر رحلات الطيران المباشرة حيث سيتم طلب فحص مخبري مسبق PCR خلال 48 ساعة وإجراء فحص سريع "Rapid-PCR" في حرم المطار خلال 6 ساعات من موعد المغادرة.

كما سيتم الطلب من القادمين من هذه الدول عبر رحلات الترانزيت ضرورة إجراء فحص مخبري مسبق PCR خلال 48 ساعة وإجراء فحص سريع "Rapid-PCR" في حرم مطار الوجهة الرئيسية المغادرين منها خلال 6 ساعات من موعد المغادرة، بالإضافة إلى ضرورة إجراء فحص سريع "Rapid-PCR" إضافي في حرم مطار دول الترانزيت قبل الدخول إلى الإمارات.

وأهابت الهيئة من جميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم لضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى.