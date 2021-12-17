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البيت الأبيض: ملتزمون بحماية أمن السعودية والخليج

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البيت الأبيض
خاص

البيت الأبيض: ملتزمون بحماية أمن السعودية والخليج

البيت الأبيض: "الميليشيا الموالية لإيران في العراق زادت من هجماتها ضد القوات الأميركية"

دبي - قناة العربية

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أكد البيت الأبيض، الجمعة، في تصريحات خاصة لمراسلة "العربية"، التزامه "بحماية أمن السعودية والخليج"، وأشاد "بنجاح القمة الخليجية الأخيرة في الرياض".

وأشار البيت الأبيض إلى أن "الميليشيا الموالية لإيران في العراق زادت من هجماتها ضد القوات الأميركية"، مؤكدًا أن "الوضع الإنساني في سوريا مقلق، وسنبقي على تواجدنا العسكري هناك لمواجهة داعش".

وعن إيران، قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض في تصريحات خاصة لقناتي "العربية" و"الحدث": "ليس لدينا ما يشير إلى أن الإيرانيين في وضع اقتصادي مريح. بالطبع، بعد الجولة الأولى في فيينا، انهارت عملتهم إلى مستوى قياسي. وأود أن أقول إننا أبقينا، كما تعلمون، كل العقوبات المفروضة، وأعتقد أن الأمر مختلف مقارنة بالإدارة السابقة التي فرضت عقوبات لتحقيق أهداف غير واضحة".

وأضاف: "لدينا هدف واضح للغاية حول العودة إلى الامتثال النووي. وعلى الأقل، فإن مجموعة العقوبات التي كانت مرتبطة بخطة العمل المشتركة لن تُرفع قبل العودة إلى الامتثال. وحسب أرقام وزارة الخارجية الأميركية، تنفق إيران ملياري دولار سنويًا على وكلائها".

وتابع المسؤول الأميركي: "هذه ليست مشكلة عندما يتعلق الأمر بإيران، فهذا السلوك الإقليمي هو الذي ستعالجه العقوبات وحدها، لذلك لم أتعمق في الميزانية الإيرانية الجديدة وبنودها، لكنني أعلم أنها تأثرت بنسبة 20٪ تقريبًا من العام الماضي. بالطبع، سيستمرون بالاستثمار في الوكلاء والحرس الثوري الإيراني وآخرين، وبالطبع سنواصل استخدام الأدوات التي تمكننا من ردع إيران وخفض التصعيد، وهذا يتناسق مع نهجنا في المنطقة المتعلق بشكل خاص بإيران".

وأوضح البيت الأبيض أن "إيران لم تلتزم حتى الآن ببنود الاتفاق النووي حتى يتم رفع العقوبات".

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وفي تفصيل حول العراق، قال المسؤول الأميركي في تصريحاته: "كنت في العراق الأسبوع الماضي، وتم إجراء الانتخابات، وأعتقد أن نتائج الانتخابات ستصادق عليها المحكمة العليا في وقت ما خلال الأسابيع المقبلة".

وواصل: "نحن ندعم مؤسسات العراق، والأهم بالنسبة لنا في هذه الانتخابات هو النزاهة واستيفاء المعايير الدولية، وهو ما جرى بوضوح".

وفي الشأن اللبناني، ذكر البيت الأبيض أن المؤشرات تؤكد أن "لبنان يسير نحو الفشل"، مشيرًا إلى أن هناك "تنسيقًا أميركيًا فرنسيًا بشأن فرض عقوبات على السياسيين الفاشلين هناك".

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