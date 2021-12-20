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بيان خليجي بريطاني: تصعيد إيران النووي يقوض الأمن الدولي

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جانب من اللقاء السعودي البريطاني (واس)
جانب من اللقاء السعودي البريطاني (واس)

بيان خليجي بريطاني: تصعيد إيران النووي يقوض الأمن الدولي

دبي - العربية.نت

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أكد بيان خليجي بريطاني اليوم الإثنين، أن استمرار إيران بالتصعيد النووي يقوض الأمن الإقليمي والدولي.

وشدد بيان وزراء الخارجية على محادثات فيينا هي الفرصة الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي.

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كما، قال البيان إن إحياء الاتفاق النووي هو أفضل سبيل لبذل جهود دبلوماسية لضمان الأمن الإقليمي في منطقة الخليج وخلوها بشكل دائم من الأسلحة النووية.

خروج المرتزقة

وفي الشأن الليبي، كرر وزراء الخارجية دعمهم لجهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في ليبيا يوم 24 ديسمبر.

كذلك، شددوا على أهمية سحب كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.

وفي الملف اليمني، تعهد وزراء الخارجية بمنع إعادة تزويد ميليشيا الحوثيين وحلفائهم بالأسلحة.

وأكدوا على الحاجة الملحة لحل سياسي للصراع في اليمن من خلال عملية سياسية ومفاوضات تيسرها الأمم المتحدة.

وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، الاجتماع الوزاري الخليجي ـ البريطاني، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية، ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس، وذلك في تشيفنينغ هاوس بالعاصمة البريطانية لندن.

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