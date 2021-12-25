الإمارات: استهداف الحوثي لجازان تصعيد خطير وعمل جبان

دانت الإمارات، اليوم السبت، استهداف جماعة الحوثي منطقة جازان في السعودية، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وقال بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي إنها تعتبر الاستهداف "تصعيدا خطيرا وعملا جبانا يستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية والمدنيين من تهديدات الحوثيين"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

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كما جددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات والسعودية "كل لا يتجزأ"، مشيراً إلى أن "أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".

وفاة مواطن سعودي ومقيم يمني

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن مساء أمس الجمعة، وفاة مواطن سعودي ومقيم يمني جراء سقوط مقذوف أطلقته الميليشيات الحوثية على جازان، فيما أوضح المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، إصابة 7 مدنيين.

كما أشار إلى تضرر محلين تجاريين، و12 مركبة إثر الشظايا المتطايرة.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق الجمعة، سقوط مقذوف معادٍ بإحدى القرى الحدودية في نجران، في محاولة لاستهداف المدنيين، بالإضافة لسقوط مقذوف على إحدى الورش الصناعية في صامطة بمنطقة جازان.