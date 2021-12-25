التعاون الخليجي يدعو الليبيين لتغليب المصالح الوطنية

دعا نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جميع الأطراف الليبية اليوم السبت إلى تغليب المصالح الوطنية والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وعبر في بيان عن الأسف لعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في موعدها أمس الجمعة، مؤكدا أنها كانت "استحقاقا دستوريا ومطلبا دوليا لتمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل للشعب الليبي وأمنه واستقراره".

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كما شدد على "مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية"، مجدداً حرص دول المجلس على "الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضیها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية".

كذلك، أكد دعم المجلس لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

حرة ونزيهة

وكان المنسق الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد دعا السلطات الليبية الجمعة، لوضع خطة سريعة وبرنامج زمني واضح لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، بعد تأكد تأجيل التصويت في الانتخابات التي كانت مقررة اليوم.

وقال بوريل في بيان نشره الاتحاد الأوروبي، إن على السلطات الليبية تنفيذ ذلك في أسرع وقت ممكن، على أن يكون ذلك متماشياً تماما مع خارطة الطريق المتفق عليها.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات أمس الجمعة 24 ديسمبر، غير أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا اقترحت تأجيل الانتخابات شهرا آخر، وإجراء الاقتراع يوم 24 يناير المقبل، بعد تعثّر مرحلة الطعون بسبب النزاعات القانونية والسياسية.