بسبب كورونا.. الإمارات تعيد نظام التعليم عن بعد

أعلنت حكومة الإمارات، الثلاثاء، تحويل الدراسة في الدولة إلى نظام التعليم عن بُعد خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني ابتداءً من الثالث من يناير المقبل، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا، ويشمل القرار المدارس والجامعات ومراكز التدريب على مستوى الدولة.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

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إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إمكانية إعطاء "اللقاح الجديد المعتمد على البروتين المؤتلف من شركة سينوفارم" من عمر 18 عاما كجرعة داعمة بعد 6 أشهر من أخذ جرعتين أو ثلاث جرعات سابقة من لقاح سينوفارم.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم، عن إصابة 1,846 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 754,911 حالة.

كما كشفت عن وفاة حالة مصابة نتيجة تداعيات كوفيد 19، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,160 حالة. ‌‎وشفاء 632 حالة جديدة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 742,565 حالة.

وأعلنت الوزارة عن عن إجراء 431,482 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.