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الكويت.. الحكومة تؤدي اليمين على وقع انسحاب "نيابي"

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أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - أرشيفية

الكويت.. الحكومة تؤدي اليمين على وقع انسحاب "نيابي"

مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تتضمن 15 وزيراً

دبي - العربية.نت

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شهدت جلسة مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء خلال أداء أعضاء الحكومة الجديدة القسم، انسحاب عدد من النواب.

وانسحب عدد من النواب الكويتين من جلسة مجلس الأمة مع بداية البند الأول لجدول أعمال الجلسة والمتعلق بأداء الحكومة اليمين الدستورية.

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وكان رئيس وأعضاء مجلس الوزراء قد أدوا اليمين الدستورية وذلك وفقا للمادة واحد وتسعين من الدستور.

وتقضي المادة بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.

وكان قد صدر في نوفمبر الماضي الأمر الأميري بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

كما صدر يوم الثلاثاء الماضي المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تتضمن خمسة عشر وزيرا.

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