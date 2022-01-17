إدانات عربية لاستهداف مطار أبوظبي ومنشآت مدنية

دانت السعودية ومصر والجزائر والبحرين والكويت وقطر والأردن والعراق بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه إمارة أبوظبي بدولة الإمارات.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصر ي سامح شكري تضامن مصر مع الإمارات، مشدداً على دعم مصر للإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها.

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ووصفت الخارجية البحرينية الاعتداء في بيان اليوم الاثنين، بالإرهابي الجبان، مشيرة إلى أنه يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وكافة القوانين الدولية، وفق وكالة أنباء البحرين (بنا).

كذلك، قالت إن الاعتداء يبرهن على إصرار الميليشيات الحوثية الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها الإجرامية الجبانة.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية العراقية إدانة الهجوم، مؤكدة وقوفها ضد أي اعتداء.

تصعيد غير مسبوق

من جهتها، دانت الحكومة اليمنية، الاثنين، بأقسى وأشد العبارات قيام ميليشيات الحوثي بإطلاق طائرات مسيرة "مفخخة" تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، ما أدى لوقوع انفجارات واندلاع حرائق ووفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان إن ما قام به الحوثيون يعد تصعيداً غير مسبوق واعتداءات إرهابية ممنهجة ومتعمدة للأعيان المدنية والمدنيين تعكس مدى استخفاف الميليشيات المدعومة من إيران بقواعد القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية.

أيضا، دانت قطر الهجوم على مطار أبوظبي، مؤكدة أن استهداف المنشآت المدنية عمل إرهابي.

"نقف بجانب الإمارات"

أيضا دانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبو ظبي، منددة بتمادي ميليشيا الحوثي في عملياتها الإجرامية باستهداف المنشآت المدنية في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية.

وأكد الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها.

من جانبها، دانت الكويت استهداف مناطق مدنية في الإمارات بمسيرات أطلقها الحوثيون.

وقالت الخارجية الكويتية إن استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين يؤكد خطورة سلوكهم، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). كذلك، أضافت أن خطورة سلوك الحوثيين باستهداف مناطق مدنية يستدعي تحرك المجتمع الدولي.

الأردن يؤكد تضامنه

إلى ذلك، دانت وزارة الخارجية الأردنية بأشدّ العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مُسيّرة مُفخخة باتجاه الإمارات. وأكّد الناطق باسم الوزارة هيثم أبو الفول إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الاعتداء الإرهابي الجبان، مؤكداً تضامن ووقوف المملكة المطلق إلى جانب الإمارات.

وأكد أن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن المملكة، ومُعرباً عن أحر التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

عربيا أيضا، دانت الجزائر الهجـمات على منطقة مصفح ومطار أبوظبي.

3 قتلى وإصابات

وكانت شرطة إمارة أبوظبي أكدت اليوم اندلاع حريق، ما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات أدنوك، إضافة لوقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وأدى الحريق إلى وفاة 3 أشخاص "هنديان وباكستاني" وإصابة 6 في انفجار صهاريج المحروقات في أبوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعت في المنطقتين قد تكون تسببت في الانفجار والحريق.

من جهتها، أعلنت ميليشيات الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسمها.