التعاون الخليجي: يجب التوصل لاتفاق نووي يضمن أمن المنطقة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف اليوم الاثنين، لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أهمية التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران يضمن استقرار المنطقة.

وذكر مجلس التعاون الخليجي في بيان أن الحجرف شدد أيضا على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق نووي مع طهران "السلوك الإيراني" في المنطقة، معرباً عن أمله في "انخراط إيران بشكل إيجابي وبنّاء مع جهود المجتمع الدولي لتعزيز الأمن والاستقرار".

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كما أشار البيان إلى أن اللقاء بين الحجرف وبوريل بحث مستجدات المحادثات النووية في فيينا.

هذا وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت في وقت سابق اليوم، أن هناك اختلافات مهمة في محادثات فيينا النووية، بالإضافة إلى بطء المفاوضات ما يشكل مصدر قلق، على حد تعبيرها.

رفع العقوبات

يشار إلى أن طهران لم تنفك منذ انطلاق المحادثات وعلى مدى الجولات الثماني، على التشديد على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها واشنطن في أعقاب انسحابها من الاتفاقية، والحصول على ضمانات بعدم تكرار هذا الانسحاب.

بينما ركزت الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية على أهمية عودة السلطات الإيرانية لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت بالتراجع عنها بدءا من عام 2019 بشكل دراماتيكي.

وكان اتفاق 2015 أتاح رفع عقوبات اقتصادية عدة مفروضة على إيران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية على البلاد، ووسط تراجع إيراني مهول عن كافة الالتزامات.