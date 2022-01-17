قرقاش: عبث الحوثي باستقرار المنطقة أضعف من التأثير بأمن الإمارات

أكد مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش أن الجهات المعنية في دولة الإمارات تتعامل بشفافية ومسؤولية تشكر عليها بخصوص الاعتداء الحوثي الآثم على بعض المنشآت المدنية في أبوظبي.
وقال قرقاش في تغريدة على حسابه في تويتر اليوم الاثنين إن "عبث الميليشيات الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف من أن يؤثر في مسيرة الأمن والأمان الني نعيشها".
تتعامل الجهات المعنية في دولة الإمارات بشفافية ومسؤولية تشكر عليها بخصوص الاعتداء الحوثي الآثم على بعض المنشآت المدنية في أبوظبي، عبث المليشيات الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف من أن يؤثر في مسيرة الأمن والأمان الني نعيشها، ومصير هذه الرعونة والعبثية الهوجاء إلى زوال واندحار.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 17, 2022
كما شدد على أن "مصير هذه الرعونة والعبثية الهوجاء إلى زوال واندحار".
لن يمر دون عقاب
من جهته دان وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية اليوم، مؤكداً أن هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم، واصفة تلك الهجمات بأنها جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية.
كما قالت الوزارة إن هذه الميليشيا الإرهابية تواصل جرائمها دون رادع في مسعى منها لنشر الإرهاب والفوضى بالمنطقة في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها رفضاً تاماً.
وفاة 3 وإصابة 6
يذكر أن شرطة أبوظبي كانت أكدت اندلاع حريق صباح اليوم، مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك. وقالت في بيان إن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين، وفق "وام".
كذلك وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.
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