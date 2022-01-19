محمد بن زايد يبحث مع أوستن التنسيق الدفاعي بعد اعتداء الحوثي

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء مع لويد أوستين وزير الدفاع الأميركي العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، خاصة على المستويين الدفاعي والعسكري، إضافةً إلى التطورات في المنطقة والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، "تناول الاتصال الهجمات الإرهابية الحوثية الأخيرة على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات وما تمثله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، وضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه مثل هذه الممارسات العدوانية".

مادة اعلانية

وجدد وزير الدفاع الأميركي خلال الاتصال إدانة الولايات المتحدة واستنكارها لهذه الاعتداءات ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها وسلامة أراضيها.

كما بحث الشيخ محمد بن زايد مع أوستن "التعاون العسكري والأمني بين دولة الإمارات والولايات المتحدة ومجالات التنسيق الدفاعي بين البلدين إثر الهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخراً في الإمارات".

جاء الاتصال بينما قالت بعثة الإمارات لدى واشنطن، اليوم الأربعاء، إن السفير الإماراتي بالولايات المتحدة يوسف العتيبة دعا الإدارة الأميركية والكونغرس إلى دعم إعادة تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية".

وأوضحت البعثة عبر حسابها في "تويتر" أن العتيبة قدم موجزاً عن مكالمة أجريت اليوم بين ولي عهد أبوظبي ووزير الدفاع الأميركي، حيث اتفقا على وحدة التحرك رداً على الهجوم الحوثي الأخير والخطوات العاجلة لتعزيز الدفاعات الجوية ضد الصواريخ والطائرات المسيرة وتعزيز الأمن البحري لوقف تدفق الأسلحة.

وأشارت البعثة أيضاً إلى أن السفير سيعقد اجتماعات اليوم في واشنطن مع البيت الأبيض والإدارة الأميركية والكونغرس.