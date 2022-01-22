الإمارات تمنع استخدام الطائرات بدون طيار بكافة أنواعها

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية وقف عمليات الطيران لملاك وممارسي وهواة الطائرات بدون طيار، والتي تتضمن مستخدمي الطائرات دون طيار (الدرون) والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية في الوقت الراهن.

وأضافت في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أنه "نظراً للممارسات الخاطئة التي تم رصدها في الآونة الأخيرة من عدم التقيد بممارسة هذه الرياضة بالمناطق الجغرافية، التي تم تحديدها بالتصاريح التي تم إصدارها للمستخدمين، حيث تم استخدام المناطق التي لا يسمح بها بممارسة هذه الرياضة".

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"حفاظا على سلامة الأرواح"

كما، طالبت الوزارة أفراد المجتمع بالالتزام بتعليمات سلطات الدولة، ممثلة بوزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني، وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات والأجواء من جراء الاستخدام الخاطئ و غير الآمن لتلك الهواية، وعليه سيتم وقف ممارسة هذه الهواية لمدة شهر اعتباراً من اليوم السبت.

وزارة الداخلية تصدر بياناً تحذيريًا لهواة وممارسي وملاك الطائرات بدون طيار



MOI stops drone flying operations for owners, practitioners and enthusiasts#تحذير #Warning pic.twitter.com/YGTjjC4Zlm — وزارة الداخلية (@moiuae) January 22, 2022

وأوضحت أن على الجهات التي لديها عقود عمل أو مشاريع تجارية أو إعلانية تعتمد على التصوير باستخدام الطائرات بدون طيار التواصل مع سلطات التصريح لأخذ الاستثناءات والتصاريح اللازمة للقيام بأعمالها ومشاريعها خلال هذه الفترة، تجنباً لأي تبعات تؤثر على توقيتات هذه المشاريع.

وأكدت وزارة الداخلية على أن كل من يقوم بتشغيل أي عمليات طيران أو ممارسة أي من هذه الأنشطة وعدم التقيد بالتعليمات الصادرة خلال الفترة المحددة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.