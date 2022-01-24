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العتيبة: تعاون إماراتي-أميركي تصدى لهجمات الحوثيين

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WASHINGTON, DC - OCTOBER 21: His Excellency Yousef Al Otaiba (L), the Ambassador of the United Arab Emirates to the United States of America, and Cafe Milano owner and event host Franco Nuschese attend the Washington D.C. book party for Joe Klein's Charlie Mike at the Residence of Franco Nuschese on October 21, 2015 in Washington, DC. Paul Morigi/Getty Images for TIME/AFP (Photo by Paul Morigi / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة
اليمن والحوثي

العتيبة: تعاون إماراتي-أميركي تصدى لهجمات الحوثيين

سفير الإمارات في واشنطن دعا مجدداً الولايات المتحدة لإعادة تصنيف ميليشيا الحوثيين كمنظمة إرهابية

العربية.نت

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دعا سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، اليوم الاثنين، مجدداً الولايات المتحدة لإعادة تصنيف ميليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".

ونقل حساب السفارة الإماراتية في الولايات المتحدة على "تويتر" عن العتيبة تأكيده أن "تعاوناً وثيقاً بين الإمارات والولايات المتحدة ساعد بالتصدي لهجمات حوثية جديدة على الإمارات صباح اليوم".

واعتبر العتيبة أن الخطوة التالية يجب أن تكون وقف تدفق المال والسلاح للحوثيين من الجهات الداعمة لهم، مضيفاً أن "الولايات المتحدة يجب أن تتحرك الآن لوضع الحوثيين مجدداً على قائمة الإرهاب".

إلى ذلك قال متحدث عن البنتاغون للعربية إن صواريخ الحوثي كانت موجهة للقاعدة الأميركية في الإمارات، مؤكدا أن منظومة الدفاع الأميركية تفاعلت مع صواريخ الحوثي بشكل فعال، كما أشار إلى أنه لا حاجة لإضافة مزيد من المنظومات المضادة للصواريخ في الإمارات.

يأتي هذا بينما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤول أميركي لم تسمّه قوله إن كلا من الجيش الأميركي والإماراتي أطلقا صواريخ اعتراضية خلال الهجوم الذي شنه الحوثيون.

قال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الهجوم المضاد المشترك منع الصواريخ من ضرب الإمارات، الاثنين.

من جهتها دانت وزارة الخارجية الإماراتية، استهداف الحوثيين لأبوظبي وجازان بالسعودية بصواريخ باليستية، وقالت إن هذا الاستهداف "الآثم" لن يمر دون رادع.

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وقالت الوزارة في بيان إن الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات التي طالت مناطق ومنشآت مدنية في الدولة، ووصفتها بأنها "جريمة نكراء" أقدم عليها الحوثيون خارج القوانين الدولية والإنسانية.

وأضاف البيان أن جماعة الحوثي "تواصل جرائمها دون رادع في مسعى منها لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة لتحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة"، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة استهداف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها رفضاً تاماً.

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