العتيبة: تعاون إماراتي-أميركي تصدى لهجمات الحوثيين

دعا سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، اليوم الاثنين، مجدداً الولايات المتحدة لإعادة تصنيف ميليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".

Ambassador Al Otaiba: “Close UAE-US cooperation helped to repel another round of Houthi terror attacks this morning in the UAE.



Next step is to shut off financial and arms flows from their backers. US should move now to put the Houthis back on the terrorist list.” — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) January 24, 2022

ونقل حساب السفارة الإماراتية في الولايات المتحدة على "تويتر" عن العتيبة تأكيده أن "تعاوناً وثيقاً بين الإمارات والولايات المتحدة ساعد بالتصدي لهجمات حوثية جديدة على الإمارات صباح اليوم".

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واعتبر العتيبة أن الخطوة التالية يجب أن تكون وقف تدفق المال والسلاح للحوثيين من الجهات الداعمة لهم، مضيفاً أن "الولايات المتحدة يجب أن تتحرك الآن لوضع الحوثيين مجدداً على قائمة الإرهاب".

إلى ذلك قال متحدث عن البنتاغون للعربية إن صواريخ الحوثي كانت موجهة للقاعدة الأميركية في الإمارات، مؤكدا أن منظومة الدفاع الأميركية تفاعلت مع صواريخ الحوثي بشكل فعال، كما أشار إلى أنه لا حاجة لإضافة مزيد من المنظومات المضادة للصواريخ في الإمارات.

يأتي هذا بينما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤول أميركي لم تسمّه قوله إن كلا من الجيش الأميركي والإماراتي أطلقا صواريخ اعتراضية خلال الهجوم الذي شنه الحوثيون.

قال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الهجوم المضاد المشترك منع الصواريخ من ضرب الإمارات، الاثنين.

من جهتها دانت وزارة الخارجية الإماراتية، استهداف الحوثيين لأبوظبي وجازان بالسعودية بصواريخ باليستية، وقالت إن هذا الاستهداف "الآثم" لن يمر دون رادع.

وقالت الوزارة في بيان إن الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات التي طالت مناطق ومنشآت مدنية في الدولة، ووصفتها بأنها "جريمة نكراء" أقدم عليها الحوثيون خارج القوانين الدولية والإنسانية.

وأضاف البيان أن جماعة الحوثي "تواصل جرائمها دون رادع في مسعى منها لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة لتحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة"، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة استهداف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها رفضاً تاماً.