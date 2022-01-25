الأمم المتحدة: هجمات الحوثي ضد السعودية والإمارات تتزايد بشكل مقلق

أكدت الأمم المتحدة أن الهجمات الحوثية ضد السعودية والإمارات تتزايد بشكل مقلق. وأضافت في بيان مشترك للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن، أنها على تواصل مع جميع الجهات لبحث خفض التصعيد.

وكانت دول عربية وغربية وكيانات دولية دانت، أمس الاثنين، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمنشآت مدنية في السعودية والإمارات.

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كذلك كانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أمس تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية بمديرية الحزم بالجوف اليمنية فور إطلاقها صاروخين باليستيين على أبوظبي، واللذين تم اعتراضهما بنجاح من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية.

تنديد سعودي

من جانبها، قالت وزارة الخارجية السعودية، أمس، إن المملكة تندد بهجمات الحوثيين المتكررة على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في جنوب البلاد وأبوظبي.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة تشدد على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي لوضع حد لسلوك الحوثيين "العدواني" بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.

موقف فوري

يشار إلى أن الإمارات كانت دعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف فوري حاسم لوقف أعمال الحوثيين بعد اعتداء استهدف الاثنين الماضي، منشآت حيوية ومدنية على أراضيها، مؤكدة أنها أفعال تضر بأمن الدول، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.

وأكدت أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد دان يوم الجمعة الماضي الهجمات الإرهابية الحوثية التي شهدتها الإمارات وكذلك السعودية، مشدداً على ضرورة مكافحة التهديدات التي يتعرض لها السلم الدولي.