وزيرة خارجية بريطانيا: نقف مع أصدقائنا الإماراتيين بعد هجمات الحوثيين على أبوظبي

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الجمعة، إنها أكدت خلال اتصال هاتفي مع نظيرها الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد وقوف بلادها إلى جانب الإمارات بعد هجمات الحوثيين الأخيرة على أبوظبي.

وأضافت تروس عبر تويتر: "يجب أن تتوقف هجمات الحوثيين ونحن بحاجة لحل دبلوماسي".

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وتابعت: "نواصل العمل مع الإمارات عن كثب لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية".

وتعرضت العاصمة الإماراتية لهجمتين متتاليتين بواسطة مسيرات وصواريخ باليستية حوثية ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى وأضرار مادية.