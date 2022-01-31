التعاون الخليجي: استمرار هجمات الحوثي تحدٍ سافر للمجتمع الدولي

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الاثنين، بأشد العبارات استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في إطلاق صواريخ باتجاه دول المجلس بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، مشيداً بكفاءة قوات الدفاعات الجوية الإماراتية، التي تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي، والذي لم تنجم عنه خسائر.

وأكد في بيان، أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميلشيات الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه ميلشيات الحوثي لوقف هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

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وأكد الأمين العام تضامن ووقوف مجلس التعاون مع الإمارات ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أمس الأحد، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه الدولة.

كما أكدت أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.