الطيران المدني الإماراتي: الحركة الجوية تسير بالشكل المعتاد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، ليل الاثنين أن الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي.
وأكدت أنه لا يوجد أي تأثير على الرحلات والمطارات نتيجة لاعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة.
كما دعت الهيئة إلى استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة.
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه الدولة.
وأكدت أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.
كذلك شددت على أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.
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