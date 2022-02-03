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توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي دفاع البحرين وإسرائيل

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وزيرا الدفاع البحريني والإسرائيلي خلال توقيع المذكرة (بنا)
وزيرا الدفاع البحريني والإسرائيلي خلال توقيع المذكرة (بنا)

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي دفاع البحرين وإسرائيل

دبي - العربية.نت

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وقعت البحرين وإسرائيل على مذكرة تفاهم مشتركة بين قوة دفاع البحرين ووزارة الدفاع الإسرائيلية في مجال التعاون العسكري، والتي تسهم في دعم وتعزيز العلاقات العسكرية الثنائية المشتركة.

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فقد وقع عن الجانب البحريني وزير شؤون الدفاع، وعن الجانب الإسرائيلي وزير دفاع دولة إسرائيل، وفق وكالة أنباء البحرين (بنا).

وكان المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بالقيادة العامة، استقبل صباح اليوم الخميس، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس والوفد المرافق، وذلك بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع.

كما، استعراض الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي تهدف إلى ترسيخ أسس السلام وزيادة التنمية ودعم الاستقرار في المنطقة والعالم.

وكانت إسرائيل عينت في الثاني من سبتمبر 2021، أول سفير لها لدى البحرين، بعد إقامة علاقات دبلوماسية مع المملكة العام الماضي.

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