فرنسا: نعمل مع الإمارات لضمان أمنها الجوي

أعلنت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، في تغريدة على تويتر، الجمعة، أن بلادها ستساعد الإمارات العربية المتحدة، على تأمين أجوائها التي تتعرض لهجمات الحوثيين.

وقالت بارلي إن الإمارات "تعرضت لهجمات خطيرة على أراضيها في يناير، ولإظهار تضامننا مع هذا البلد الصديق قررت فرنسا تقديم الدعم العسكري، لاسيما لحماية مجالها الجوي من أي خرق"، وفق فرانس برس.

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اعتراض مسيرات وصواريخ

يذكر أن وزارة الدفاع الإماراتية كانت أفادت مساء الأربعاء، باعتراض 3 مسيرات اخترقت الأجواء الإماراتية، وتدميرها بعيداً عن المناطق السكنية.

كذلك أعلنت في 31 يناير الفائت، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه الدولة، دون وقوع خسائر، حيث سقطت بقاياه خارج المناطق المأهولة بالسكان.

كما أفادت في 24 يناير باعتراض وتدمير صاروخين باليستيين، دون أن ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية، حيث سقطت بقاياهما في مناطق متفرقة.

وقد دفعت تلك الهجمات التي تكررت على مدى الأسابيع الماضية المجتمع الدولي إلى إدانتها بقوة، مع التأكيد على الوقوف إلى جانب الإمارات.

فيما أعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء أنها سترسل طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات في حماية أجوائها وضمان أمنها.