الكويت.. قرار قضائي باستمرار حبس 6 متهمين بقضية تمويل حزب الله
النيابة العامة كانت قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل ستة متهمين بكفالة مالية مع منعهم من السفر
ذكر إعلام كويتي اليوم الاثنين، أن قاضي تجديد الحبس قرر استمرار حبس 6 متهمين في خلية دعم وتمويل حزب الله اللبناني مالياً عبر لجان خيرية.
وأشار الإعلام المحلي إلى أن القاضي رفض طلبات إخلاء السبيل المقدمة من دفاع المتهمين.
ونقل عن مصدر مطلع تأكيده أن النيابة العامة انتهت من جمع التحريات والتحقيقات النهائية في القضية، حيث يتوقع صدور قرار في ملف القضية قريباً.
يذكر أن النيابة العامة الكويتية كانت قد قررت في وقت سابق من شهر فبراير/شباط الجاري إخلاء سبيل ستة متهمين في القضية بكفالة مالية مع منعهم من السفر.
وكانت النيابة العامة الكويتية وجهت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، ثلاثة تهم للمتهمين في قضية تبرعات حزب الله، هي الانضمام إلى حزب محظور، غسل الأموال، والتخابر، بعد أن قررت حبس 18 متهما على ذمة التحقيق، وفي كانون الأول العام الماضي ضبطت خمسة أشخاص جدد في القضية ذاتها.
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