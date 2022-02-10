وفاة عالم الفلك الكويتي صالح العجيري

توفي اليوم عالم الفلك والرياضيات الكويتي، صالح بن محمد العجيري، عن عمر ناهز 102 عام. ويعد العجيري من أشهر المتخصصين العرب في المجال.

وألف عدداً من الكتب بالإضافة إلى الندوات والمحاضرات العلمية، التي كانت تقدمها المراكز العلمية المتخصصة المحلية والدولية، ويعد من أهم إنجازاته تقويم العجيري.

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وولد عالم الفلك صالح العجيري في الكويت 23 يونيو 1920 ودرس في عدد من المدارس داخل الكويت. كما درس في جامعة الملك فؤاد الأول في القاهرة بتخصص علوم الفلك، وحصل على شهادة علمية من الاتحاد الفلكي المصري عام 1952.

وألف كتب علم الميقات، ودورة الهلال، وجدولة الوقت. ومنح الدكتوراة الفخرية في العلوم عام 1981 من جامعة الكويت، وأسس "التقويم العجيري" الشهير في الكويت.

من أشهر أبحاثه: الخطوط والدوائر، وأهمية ميل الشمس، ورصد الكواكب والنجوم، ومداخلات الزمن.