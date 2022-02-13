قرقاش: زيارة أردوغان للإمارات تفتح صفحة إيجابية جديدة

أعلن المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات تفتح صفحة إيجابية جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر الأحد إن "زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات والتي تأتي بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الجمهورية التركية، تفتح صفحة إيجابية جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسجم مع توجه الإمارات نحو تعزيز جسور التواصل والتعاون الهادفة إلى الاستقرار والازدهار في المنطقة".

زيارة الرئيس رجب طيب اردوغان الى دولة الامارات والتي تأتي بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الجمهورية التركية، تفتح صفحة إيجابية جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسجم مع توجه الامارات نحو تعزيز جسور التواصل والتعاون الهادفة إلى الاستقرار والازدهار في المنطقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 13, 2022

مادة اعلانية

كما أكد أن "الإمارات مستمرة في تعزيز قنوات التواصل مع مختلف الدول حرصاً منها على دعم استقرار وازدهار المنطقة ورفاه شعوبها"، مشدداً على أن "سياسة الإمارات إيجابية وعقلانية وتصب في صالح الأمن والسلم والتنمية الإقليمية"، لافتاً إلى أن "زيارة الرئيس أردوغان إلى أبوظبي تأتي في هذا الإطار الذي نراهن عليه لضمان مستقبل مزهر".