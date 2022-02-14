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أردوغان يصل الإمارات في زيارة رسمية

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أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أردوغان يصل الإمارات في زيارة رسمية

زيارة ليومين تشهد توقيع اتفاقيات تعاون

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة رسمية.

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ورافق أردوغان وفد وزاري إلى أبوظبي، في زيارة تستغرق يومين، وتتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث فرص تطويرها.

كما ستشمل الزيارة توقيع اتفاقيات تهدف إلى تحقيق إسهامات مهمة في العلاقات الثنائية.

تطوير التعاون المشترك

وكانت الإمارات قد اعتبرت زيارة الرئيس التركي خطوة هامة على طريق تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ونقلها إلى مستوى أكثر تقدماً.

الشيخ محمد بن زايد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الشيخ محمد بن زايد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كما كشفت أن العلاقات الإماراتية - التركية قد شهدت في نهاية عام 2021 نقلة نوعية تزامنت مع زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا تلبية لدعوة وجهها أردوغان، وذلك وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية.

كذلك شدد البيان على حرص قيادتي الدولتين وممثلي حكومتيهما على تبادل الزيارات من أجل دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق جديدة واسعة من التعاون المثمر بين الجانبين.

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