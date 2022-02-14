رئيس وزراء الكويت: سنرفع معظم القيود المرتبطة بكورونا

أعلن رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، أن البلاد قررت إلغاء العديد من القيود التي فرضت، لاحتواء جائحة فيروس كورونا بما في ذلك السفر للخارج للجميع ومنهم غير المطعمين.

كذلك أضاف الخالد أن المجلس راجع القرارات الأخيرة، وتدارس الإجراءات القادمة لكيفية التعامل مع الفيروس، واتخذ قرارات بإلغاء العديد من القرارات، ومن بينها إعادة رص الصفوف بالمساجد، والسماح بالسفر للجميع من المطعمين وغير المطعمين، وفتح دخول المجمعات التجارية أمام الجميع.

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إلغاء فحص PCR

من جهته، أوضح الناطق باسم الحكومة الكويتية أنه تم إلغاء شرط إجراء فحص الـ(بي.سي.آر) للأشخاص مكتملي التحصين ضد فيروس كورونا قبل القدوم إلى البلاد وعند الوصول وكذلك الحجر المنزلي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 2562 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 603869.

من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند إنه تم تسجيل 5406 حالات شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 565903 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 7ر93 في المئة.