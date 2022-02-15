أردوغان: لا نفرق بين أمننا وأمن الخليج وندعم استقرار الإمارات
الرئيس التركي أنهى زيارة إلى الإمارات، هي الأولى من نوعها منذ 2013، شهدت توقيع 13 اتفاقية تعاون
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تدعم أمن واستقرار الإمارات ولا تفرق بين أمن تركيا وأمن منطقة الخليج.
وكتب أردوغان على حسابه في "تويتر": "أنهينا اليوم بنجاح الزيارة التي أجريناها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وخلال الاجتماعات التي عقدناها، أظهرنا إرادة مشتركة قوية فيما يتعلق بتطوير العلاقات وزيادة الاستثمارات، ووقعنا 13 اتفاقية تعاون".
İmzaladığımız anlaşmaların ahdî zeminimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 15, 2022
Birleşik Arap Emirlikleri’nin güvenlik ve istikrarına destek veriyoruz.
Körfez Bölgesi’nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz.
وأضاف: "نحن على ثقة أن الاتفاقيات الموقعة ستعزز أرضية التعاون بيننا، ندعم أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أننا لا نفرق بين أمننا وأمن منطقة الخليج".
وكان أردوغان، الذي زار الإمارات للمرة الأولى منذ عام 2013 ، قد وصل الاثنين والتقى بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
واليوم التقى أردوغان مع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في معرض إكسبو 2020 دبي.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن الإمارات وتركيا وقعتا الاثنين بياناً مشتركاً حول بدء مفاوضات بشأن اتفاق ثنائي للتجارة والاستثمار، كما وقعتا عدداً من الاتفاقيات ثنائية.
ويأتي ذلك بعد توقيع اتفاقيات استثمارية بمليارات الدولارات خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد لتركيا في نوفمبر الماضي.
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