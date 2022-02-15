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أردوغان: لا نفرق بين أمننا وأمن الخليج وندعم استقرار الإمارات

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Turkish President Tayyip Erdogan meets with Abu Dhabi's Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan in Abu Dhabi, United Arab Emirates February 14, 2022. Presidential Press Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.
الشيخ محمد بن زايد يستقبل أردوغان في أبوظبي الاثنين
تركيا

أردوغان: لا نفرق بين أمننا وأمن الخليج وندعم استقرار الإمارات

الرئيس التركي أنهى زيارة إلى الإمارات، هي الأولى من نوعها منذ 2013، شهدت توقيع 13 اتفاقية تعاون

العربية.نت

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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تدعم أمن واستقرار الإمارات ولا تفرق بين أمن تركيا وأمن منطقة الخليج.

وكتب أردوغان على حسابه في "تويتر": "أنهينا اليوم بنجاح الزيارة التي أجريناها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وخلال الاجتماعات التي عقدناها، أظهرنا إرادة مشتركة قوية فيما يتعلق بتطوير العلاقات وزيادة الاستثمارات، ووقعنا 13 اتفاقية تعاون".

وأضاف: "نحن على ثقة أن الاتفاقيات الموقعة ستعزز أرضية التعاون بيننا، ندعم أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أننا لا نفرق بين أمننا وأمن منطقة الخليج".

وكان أردوغان، الذي زار الإمارات للمرة الأولى منذ عام 2013 ، قد وصل الاثنين والتقى بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

واليوم التقى أردوغان مع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في معرض إكسبو 2020 دبي.

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وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن الإمارات وتركيا وقعتا الاثنين بياناً مشتركاً حول بدء مفاوضات بشأن اتفاق ثنائي للتجارة والاستثمار، كما وقعتا عدداً من الاتفاقيات ثنائية.

ويأتي ذلك بعد توقيع اتفاقيات استثمارية بمليارات الدولارات خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد لتركيا في نوفمبر الماضي.

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