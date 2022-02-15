وفاة الفنان الكويتي جاسم عباس بعد معاناة مع المرض

توفي الفنان الكويتي جاسم عباس بعد معاناة مع المرض.
وتعرض الفنان الكوميدي الكويتي المعروف جاسم عباس لوعكة صحية قبل أيام أدخل على أثرها العناية المركزة في المستشفى الأميري بالكويت، حسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.
وقال مصدر مقرب منه وقتها إن "ارتفاع السكر في الدم أدى إلى حدوث مضاعفات استدعت نقل عباس إلى العناية المركزة".
وحرص نجوم الساحة الفنية بالكويت على طلب الدعاء من الجمهور للفنان المحبوب وانتشرت صور جاسم عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بدعوات العشرات من محبيه.
وشارك الفنان جاسم عباس في العديد من الأعمال الفنية، لاسيما الموجهة للطفل ومن أبرز أعماله مسرحيات "الحبوبة، السمكة والصياد، سندريلا، فيدو ديدو"، كما قدم للتلفزيون أعمال "جلثم وميثة، سمسمية وسمسوم، عواطف، نادر".
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