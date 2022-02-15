.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وفاة الفنان الكويتي جاسم عباس بعد معاناة مع المرض

  • الخط
الفنان الكويتي جاسم عباس
الفنان الكويتي جاسم عباس

وفاة الفنان الكويتي جاسم عباس بعد معاناة مع المرض

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توفي الفنان الكويتي جاسم عباس بعد معاناة مع المرض.

وتعرض الفنان الكوميدي الكويتي المعروف جاسم عباس لوعكة صحية قبل أيام أدخل على أثرها العناية المركزة في المستشفى الأميري بالكويت، حسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وقال مصدر مقرب منه وقتها إن "ارتفاع السكر في الدم أدى إلى حدوث مضاعفات استدعت نقل عباس إلى العناية المركزة".

وفاة الفنانة المصرية عايدة عبد العزيز بعد صراع مع المرض ثقافة وفن وفاة الفنانة المصرية عايدة عبد العزيز بعد صراع مع المرض

وحرص نجوم الساحة الفنية بالكويت على طلب الدعاء من الجمهور للفنان المحبوب وانتشرت صور جاسم عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بدعوات العشرات من محبيه.

وشارك الفنان جاسم عباس في العديد من الأعمال الفنية، لاسيما الموجهة للطفل ومن أبرز أعماله مسرحيات "الحبوبة، السمكة والصياد، سندريلا، فيدو ديدو"، كما قدم للتلفزيون أعمال "جلثم وميثة، سمسمية وسمسوم، عواطف، نادر".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد "الناتو" على الانسحاب الجزئي للقوات الروسية من مناطق قرب أوكرانيا؟ كيف رد "الناتو" على الانسحاب الجزئي للقوات الروسية من مناطق قرب أوكرانيا؟
اكتشف المزيد